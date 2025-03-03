В Ливны доставили икону с «Зоиного стояния»

Также в Сергиевский собор прибыл ковчег с частицей мощей Матроны Московской.

Об этом сообщили в пресс-службе Ливенской епархии.

Торжественная встреча иконы и мощей состоялась накануне. Её возглавил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий

Напомним, что «Зоино стояние» – это история о чуде, которое произошло в Самаре в 1956 году. Считается, что местная жительница, начав танцевать с иконой Святого Николая, застыла на месте. Женщина смогла «ожить» только после того, как свящённик взял образ из её рук.

«Именно та икона, которая находилась в руках у Зои Карнауховой, жительницы Куйбышева (ныне Самары), принесена в Свято-Сергиевский собор города Ливны для поклонения верующим и укрепления в несении постного подвига», – пояснили в епархии. Напомним, сегодня у православных христиан начинается великий пост, предшествующий Пасхе.

Как уточнили в пресс-службе, икону из рук Зои взял священник Димитрий Тяпочкин (будущий иеромонах Серафим). Впоследствии он являлся настоятелем Никольского храма в селе Ракитном Белгородской области.

Отметим, что согласно другой версии этим священником являлся Михаил Павлович Звягин (1930-2012), также носивший духовное имя Серафим. Такая информация озвучивалась, в том числе, в документальном фильме «Зоино стояние: чудо под грифом «Секретно»» (его премьера состоялась на телеканале «Спас» в 2023-м году).

Как удалось выяснить «Орёлграду», икона пробудет в Ливнах до 5 марта.

ИА «Орелград»