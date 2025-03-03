В Орловской области обособят семейные фирмы

Новый закон для адресной поддержки бизнеса появится в регионе.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели законопроект, направленный на развитие семейного предпринимательства в Орловской области. Проект закона был разработан с целью законодательного закрепления определения «семейное предпринимательство» или «семейное предприятие» и введения целевой адресной государственной поддержки семейного предпринимательства для его дальнейшего развития, уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Развитие семейного предпринимательства является одной из задач Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Вместе с тем в настоящее время из-за отсутствия необходимой правовой базы и законодательного закрепления определения «семейное предпринимательство» или «семейное предприятие» этот вид бизнеса не имеет целевой, адресной государственной поддержки, что затрудняет его развитие, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона «О развитии семейных предприятий в Орловской области», в том числе, для вовлечения жителей региона в предпринимательскую деятельность через развитие семейного бизнеса. Первопроходцем Орловщина здесь не будет. На региональном уровне понятие «семейное предприятие» закреплено уже во многих регионах. Например, по такому пути пошли Нижегородская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская и Кировская области, Башкортостан, Республика Саха (Якутия). Подобная работа сейчас ведется в Ставропольском крае, Кемеровской, Тульской и Курской областях, Татарстане и так далее.

Законопроектом предлагается не только закрепить понятие «семейное предприятие», но и установить условия, при соблюдении которых субъекты малого и среднего предпринимательства будут относиться к семейным предприятиям. Такие семьи будут наделены правом на получение поддержки. Согласно проекту закона семейное предприятие должно отвечать следующим требованиям: доля участия членов одной семьи в имуществе хозяйствующего субъекта составляет более 50 процентов; не менее 50 процентов членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относятся к членам одной семьи; не менее 50 процентов работников индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту работы, относятся к членам его семьи.

«Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию позволит создать экономические, правовые и организационные условия для его развития в нашем регионе, а также может способствовать формированию развитой инфраструктуры семейного предпринимательства,- следует из пояснительной записки. – Настоящий законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».

ИА “Орелград”