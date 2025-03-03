В Орле аренда квартиры окончилась кражей телевизора

Подозреваемый установлен и допрошен.

Новость сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Согласно текущей версии, кражу совершил 46-летний мужчина. Его постоянным местом жительства является город Ливны. Однако в то же время он снимал квартиру в Заводском районе Орла.

Хозяйка жилплощади, после съезда квартиросъёмщика, не обнаружила на месте телевизора. Стоимость пропавшей техники составила около 14 тысяч рублей.

Ливенца доставили в отдел полиции и допросили в качестве подозреваемого. Оказалось, что похищенное имущество находится в одном из ломбардов. Злоумышленник сбыл телевизор, выдав за свой собственный.

Сейчас похищенное изъято. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»