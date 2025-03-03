Завтра в Орле точечно отключат горячую воду

Об этом сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго».
Отключения затронут несколько домов в Заводском районе. Они запланированы на период с 8 до 17 часов.
Услуги временно лишатся жильцы зданий, которые получают горячую воду из центрального пункта теплоснабжения, расположенного на улице Латышских стрелков. Причиной являются работы по ремонту водоподогревателя.
Горячей воды не будет
- на улице Латышских стрелков, 1, 3 и 6,
- в Комсомольском переулке, 22
- и в Молодогвардейском переулке, 21, 23 и 6.
ИА «Орелград»