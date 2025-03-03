Завтра в Орле точечно отключат горячую воду

3.3.2025 | 12:00 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Отключения затронут несколько домов в Заводском районе. Они запланированы на период с 8 до 17 часов.

Услуги временно лишатся жильцы зданий, которые получают горячую воду из центрального пункта теплоснабжения, расположенного на улице Латышских стрелков. Причиной являются работы по ремонту водоподогревателя.

Горячей воды не будет

  • на улице Латышских стрелков, 1, 3 и 6,
  • в Комсомольском переулке, 22
  • и в Молодогвардейском переулке, 21, 23 и 6.

ИА «Орелград»


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