Завтра в Орле точечно отключат горячую воду

Об этом сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго».

Отключения затронут несколько домов в Заводском районе. Они запланированы на период с 8 до 17 часов.

Услуги временно лишатся жильцы зданий, которые получают горячую воду из центрального пункта теплоснабжения, расположенного на улице Латышских стрелков. Причиной являются работы по ремонту водоподогревателя.

Горячей воды не будет

на улице Латышских стрелков, 1, 3 и 6,

в Комсомольском переулке, 22

и в Молодогвардейском переулке, 21, 23 и 6.

ИА «Орелград»