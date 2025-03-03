В Орле «тёплые места» оказались заполнены бездомными

Это выяснили в орловском Управлении МЧС.

Сотрудники ведомства (из отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орлу) провели рейд. Инспекторы посетили места, где могут обитать бездомные граждане, и ознакомили их с правилами пожарной безопасности.

Отмечается, что недостатка в таких собеседниках не наблюдалось. Сотрудники МЧС обследовали коллекторы и колодцы, расположенные рядом с железнодорожным вокзалом, на улице 1-й Курской и на набережной Дубровинского. «Везде были обнаружены граждане, обустроившие для себя тёплые места проживания на период холодов», – отмечает пресс-служба Управления.

Представители ведомства не только поговорили с самими бездомными. По итогам рейда в компании, на чьём балансе находятся данные объекты, будут направлены официальные письма. Им предложат меры по очистке и закрытию таких «точек».

«Бездомные люди в большой степени подвержены риску гибели в результате пожара. Чаще всего причиной таких ЧП является неосторожное обращение с огнём, а именно – непогашенная сигарета», – отмечают в МЧС. То, что бездомные злоупотребляют алкоголем, а в коллекторах и колодцах скапливается мусор, является дополнительными негативными факторами.

ИА «Орелград»