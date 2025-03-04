158 орловских муниципальных чиновников претендуют на «Служение»

Так называется премия, учреждённая президентом России Владимиром Путиным.

В этом году её вручают во второй раз. Премией отмечают служащих, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований, а также в повышение качества жизни.

По информации областного Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления, в этом году от нашего региона подано 269 заявок. Однако во второй тур прошли только 158 орловских муниципальных чиновников.

Окончательное подведение итогов запланировано на апрель. Лучших выберут в десяти номинациях.

Кстати, в минувшем году одним из лауреатов «Служения» стал глава города Ливны Сергей Трубицин. Чиновник занял второе место в номинации «Прямой разговор – доверие к власти».

ИА «Орелград»