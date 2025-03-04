Зампрокурора Орловской области проверил колонию

4.3.2025 | 13:24 Закон и порядок, Новости

Сергей Панкратов посетил исправительный центр ФКУ КП-7 регионального Управления ФСИН России.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Это колония-поселение, которая располагается во Мценске.

Заместитель прокурора области обошёл жилые комнаты исправительного учреждения, проверил материальное и бытовое обеспечение обсужденных, а также соблюдение установленного порядка отбывания наказания. Информация о выявленных нарушениях не поступала.

Также в ходе выездной проверки Панкратов посетил одно из предприятий, где работают осужденные, и провёл личный прием. Граждане, отбывающие наказание, смогли пообщаться с представителем прокуратуры.

Сотрудник надзорного ведомства ответил на поступившие вопросы, а также разъяснил положения действующего законодательства.

ИА «Орёлград»


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