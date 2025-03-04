За 5 лет в Орле установили 807 камер видеонаблюдения

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Орловский градоначальник подвёл промежуточные итоги внедрения интеллектуальных транспортных систем. Процесс начался в Орле пять лет назад.

За это время на дорогах города установили 807 камер видеонаблюдения, 63 «умных» светофора и 32 «умные» остановки, 8 датчиков экологии, 157 детекторов транспорта.

Как отметил мэр, работа продолжается и сегодня. Правда, уже в рамках нового нацпроекта — на смену «Безопасным качественным дорогам» пришла «Инфраструктура для жизни».

Также мэр рассказал об одной из последних новинок — комплексах метеомониторинга. В Орле установлено три таких устройства (в том числе, один передвижной).

Комплексы помогают прогнозировать состояние дорог в зависимости от погодных условий и планировать график их содержания. Полученная информация оперативно передаётся на «Спецавтобазу».

ИА «Орелград»