За 5 лет в Орле установили 807 камер видеонаблюдения

4.3.2025 | 12:00 Важное, Новости, Транспорт

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловский градоначальник подвёл промежуточные итоги внедрения интеллектуальных транспортных систем. Процесс начался в Орле пять лет назад.

За это время на дорогах города установили 807 камер видеонаблюдения, 63 «умных» светофора и 32 «умные» остановки, 8 датчиков экологии, 157 детекторов транспорта.

Как отметил мэр, работа продолжается и сегодня. Правда, уже в рамках нового нацпроекта — на смену «Безопасным качественным дорогам» пришла «Инфраструктура для жизни».

Также мэр рассказал об одной из последних новинок — комплексах метеомониторинга. В Орле установлено три таких устройства (в том числе, один передвижной).

Комплексы помогают прогнозировать состояние дорог в зависимости от погодных условий и планировать график их содержания. Полученная информация оперативно передаётся на «Спецавтобазу».

ИА «Орелград»


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