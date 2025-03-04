Антимонопольщики усомнились в рекламе жилищного комплекса в Орле

Сомнения вызвал слоган.

Экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции, действующий при Орловском УФАС России, провел свое первое в текущем году заседание. Как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, участники мероприятия дали экспертную оценку рекламе, распространяемой в Орле. В частности, антимонопольщики вынесли на обсуждение наружную рекламу жилищного комплекса «Нова парк», распространяющуюся со слоганом «5 минут до парка». Этот слоган вызвал дискуссию.

«По мнению Управления, данный слоган не является достоверным и может вводить потребителей в заблуждение, так как от строящегося жилищного комплекса «Нова парк» по адресу: г. Орел, ул. Панчука, 85 невозможно добраться до ближайшего городского парка за 5 минут», – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС России.

У застройщика на данный счет сложилось иное мнение. Заключается оно в том, что в вызвавшем сомнение слогане говорится не о городском парке, а о территории внутри самого жилищного комплекса – общественной зеленой зоне, которая будет благоустроена к окончанию строительства. По мнению застройщика, эта зона превратится в парк с аллеей деревьев, детской и спортивной площадками. До него-то и будет «пять минут от дома». Антимонопольщики же указали, что информация об этом в рекламе отсутствовала.

«Большинство экспертов пришло к выводу, что использование в рекламе словосочетания «5 минут до парка» (без указания какой-либо иной дополнительной информации) не способно создать у потребителя впечатление о том, что рекламируемый парк находится во дворе жилого дома, а рассматриваемая информация может вводить потенциального потребителя в заблуждение», – говорят в антимонопольном органе.

Экспертный совет также рассмотрел рекламный ролик, который демонстрируется на видеоэкране на пересечении улиц Московской и Герцена. Реклама предлагает кредит на покупку автомобиля, от 0,01 процента. Большинство экспертов сошлись во мнении о том, что информация в рекламном ролике затруднена для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий предоставления финансовой услуги. К такому выводу они пришли, оценив размер, цвет, шрифт и длительность ролика.

«Мнение членов Экспертного совета будет учтено при рассмотрении вопроса о возможном применении мер антимонопольного реагирования по фактам распространения рекламы с признаками нарушения требований действующего законодательства РФ», – подчеркнули в УФАС.

ИА “Орелград”