Войну глазами художников показали в Орле

Выставка известных советских мастеров открылась в «Бунинке».

В читальном зале Орловской областной библиотеки имени И. А. Бунина выставка литературы «Война глазами художников». Она организована в рамках цикла книжных выставок «Война. Победа. Память» и проработает до 31 марта. На выставке представлены репродукции работ известных советских мастеров: Кривоногова, Серова, Пластова и других. Посетители выставки увидят запечатленный ими образ войны в произведениях о блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, Курской битве и битве под Москвой.

«Образ войны жесток и трагичен, но истинный героизм и самоотверженность навсегда останутся в памяти человечества, – отмечают в «Бунинке». – Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая Отечественная война. Сколько искалеченных, изломанных жизней. Поведать миру о жестоких военных испытаниях предстояло художникам, писателям, фоторепортерам. Особая миссия в создании изобразительной летописи войны была возложена на мастеров студии имени М. Б. Грекова».

Кстати, студия имени М.Б. Грекова – это единственное в мире творческое объединение военных художников. Она была создана 29 ноября 1934 года приказом Народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова. Изомастерскую самодеятельного искусства организовали в память о первом советском художнике-баталисте Митрофане Борисовиче Грекове. В первые годы становления в нее зачисляли одаренных красноармейцев, которые продолжали проходить боевую и политическую подготовку, а занятия посещали в свободное от службы время.

В 1938 году приказом командующего Московским военным округом Семена Будённого изомастерскую переименовали в Студию военных художников имени М.Б. Грекова. С началом Великой Отечественной войны многие грековцы ушли на фронт вместе с маршевыми ротами. Всю войну художники находились в действующей армии, фиксируя все увиденное и пережитое.

«Основная задача этого уникального творческого коллектива со времен основания в 1934 году – это воссоздание в художественных образах славы русского оружия и доблести русских воинов,- говорят в «Бунинке». – Грековцы хорошо помнили высказывание известного художника-баталиста Василия Верещагина о том, что невозможно создать ничего значительного в искусстве, «глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека». И следовали этому принципу. Среди тысяч рисунков есть немало обагренных кровью и пробитых осколками снарядов. И за каждым из них стоит человеческая история, пережитая художником вместе с ее героем».

Кстати, студия существует до сих пор, бережно храня традиции русского и советского реалистического искусства, работает над произведениями батальной и патриотической тематики. Сегодня она представляет собой творческую организацию Министерства обороны Российской Федерации. В ней трудятся 32 художника и скульптора, восемь из которых удостоены звания Народный художник, четверо — Заслуженный художник. Главное здание Студии находится рядом с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2020 году в парке «Патриот» была открыта постоянная выставка Студии военных художников имени М.Б. Грекова. К тому же это единственная в своем роде творческая организация, специализирующаяся на создании масштабных диорам и панорам.

ИА “Орелград”