Орловцев предупредили об ограничении подачи горячей воды

Запланированы проверки бойлеров, сообщает Орловский филиал АО “Квадра”.

Специалисты компании, в соответствии с правилами технической эксплуатации, проверяют плотность бойлеров не реже одного раза в четыре месяца. С 5 по 7 марта процедуры пройдут на центральных тепловых пунктах по нескольким адресам. В среду подача горячей воды будет ограничена для девяти домов по улицам Лескова, Русанова, Кукушкина, Кузнецова. В четверг в зону временных коммунальных неудобств попадут 17 домов по улицам 8 Марта, Максима Горького, Пожарная, 3-Курская, 2-Курская, 5 Августа, Маринченко. В пятницу ограничения коснутся десятка домов в переулке Почтовом, на улицах Ленина, Лазо, Маринченко, Раздольная. Адреса и другие уведомления компании по ссылке.

Работы будут проводиться с 9 до 13 часов. “Квадра” приносит извинения за временные неудобства.

ИА “Орелград”