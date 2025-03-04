Бережливое производство принесло ощутимый экономический эффект

4.3.2025 | 9:03 Новости, Экономика

Руководитель департамента промышленности Орловской области оценил его в 300 миллионов.

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» обсудили на заседании правительства региона 3 марта. С 2021 года инструменты системы бережливого производства внедрены на 47 предприятиях, доложил руководитель профильного департамента Денис Ленов.

«Плановый уровень перевыполнен на 17,5%, – уточнил чиновник. – Инструментам повышения производительности труда обучено почти 1000 человек. Мы превысили плановое задание на 64,1%. Совокупный экономический эффект на предприятиях-участниках от реализации пилотных проектов по внедрению бережливых технологий составил более 300 миллионов рублей, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности проекта как бюджетной инвестиции, которая окупила вложенные средства более чем в пять раз».

В 2024 году Орловская область заняла 22 место в рейтинге субъектов, формируемом Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда. Денис Леонов поблагодарил РЦК Орловской области, всех специалистов и лично руководителя Марию Григорьеву, за успешную реализацию проекта.

ИА “Орелград”


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