Областное правительство получит воздушные полномочия

В закон об охране атмосферного воздуха внесут изменения.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статьи 4 и 5 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области». Разработан он в целях поддержания законодательной базы Орловской области в актуальном состоянии. Проектом предлагается уточнить полномочия правительства региона и органа исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченного в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха.

Кроме того, региональную нормативно-правовую базу приведут в соответствие с изменениями, внесенными в конце декабря 2024 года в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» и статьи 1 и 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Так, дополняется полномочие правительства Орловской области по установлению порядка информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обязаны проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности, при поступлении общего прогноза неблагоприятных метеорологических условий.

Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, утверждают его разработчики, а сам закон в обновленной редакции вступит в силу только с 1 марта 2026 года. К слову, экологическая ситуация в Орловской области характеризуется относительной устойчивостью. Это связано с отсутствием в регионе индустриальных гигантов и крупных разработок полезных ископаемых. Вместе с тем остается актуальной проблема загрязнения водоемов отходами промышленных предприятий и состояния атмосферного воздуха в городах.

По данным правительства, например, в 2023 году наибольшие объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, были отмечены в следующих видах экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 31,7 процента, обрабатывающие производства – 26 процентов, транспортировка и хранение – 19,9 процента. В Орловской области производится наименьшее среди всех регионов ЦФО количество выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, – 28 тысяч тонн.

ИА «Орелград»