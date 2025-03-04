Маршруты в Орловской области разыграют по новым правилам

Новые условия конкурсного отбора перевозчиков утвердили областные власти.

«Положение об отдельных вопросах организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области» утвердил региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Это же ведомство выступает в качестве организатора открытого конкурса, а проводит его специально созданная при департаменте комиссия.

Состав комиссии в количестве семи человек уже утвержден приказом департамента. Возглавил ее Евгений Литвяков, заместитель руководителя указанного департамента. Комиссии делегировано право проводить оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе перевозчиков. Заявка перевозчика должна содержать обязательные сведения, в том числе о количестве дорожно-транспортных происшествий, произошедших за последний год и повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников.

Также в заявке следует указать среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса. Потребуется перечислить и государственные регистрационные знаки транспортных средств, а к заявке еще нужно будет приложить копию лицензии на пассажирские перевозки автобусами.

Комиссия при оценке заявок будет учитывать ряд факторов, таких как наличие у перевозчика низкопольных транспортных средств и автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций. Дополнительные баллы участнику конкурса принесет наличие в салоне электронного табло автоматического отображения информации, системы кондиционирования воздуха, мягких кресел с подлокотниками или подголовниками, приборов непрерывной аудио- и видеофиксации, оборудования для безналичной оплаты проезда, системы контроля температуры воздуха. Будет учитываться и наличие транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.

ИА «Орелград»