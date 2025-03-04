Центр Круглой скорректировал закупку лекарств после проверки

Медучреждение исполнило требования выданного ему предписания.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит закупок медицинских изделий и лекарств бюджетным учреждением здравоохранения «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой». Были выявлены определенные нарушения и недостатки, по итогам проверки КСП выдала руководству учреждения предписание. Как выяснилось, Центр Круглой уже проделал «работу над ошибками».

В частности, по мнению КСП, в 2023 году Центр закупил «лишние лекарства». В качестве точки отсчета аудиторы посчитали 2022 год, показатели которого и были превышены при закупках лекарств в 2023 году. Неэффективно потраченные бюджетные средства аудиторы оценили в 350,97 тысячи рублей. Центр отчитался перед КСП о том, что в рамках исполнения требований представления в учреждении уже усилен контроль за соблюдением законодательства о закупках.

Кроме того, уже скорректирована заявка на закупку в 2025 году иммунобиологического лекарственного препарата «Иммуноглобулин антирабический». Для проведения электронного аукциона определен остаточный срок годности лекарственного препарата не менее 10 месяцев на момент поставки, тогда как ранее он был ограничен всего 4 месяцами, что приводило к неэффективным бюджетным расходам. В учреждении внедрена новая товарно-учетная информационная система, интегрированная с блоком информационной системы стационара.

Это позволяет сотрудникам аптеки, врачам и медицинским сестрам в режиме онлайн на своем рабочем месте видеть остатки лекарственных препаратов, медицинских изделий и их сроки годности в аптеке и отделениях с целью оптимизации лечебного процесса, контроля перед выдачей в отделения, перераспределения между отделениями и предотвращения истечения срока годности. Большой вопрос вызвала претензия КСП об освоении субсидий на развитие паллиативной медицинской помощи.

В 2023 году получателям было выдано 35 889 единиц расходных материалов на сумму 14,006 миллиона рублей. По мнению аудиторов, передача нарушала требования «Порядка обеспечения граждан медицинскими изделиями для использования на дому». Как теперь выяснилось, связано это с недоработками нормативно-правового регулирования в Орловской области в вопросе передачи расходных материалов паллиативным пациентам.

Реагируя на акт КСП, Центр направил обращение в департамент здравоохранения Орловской области о внесении изменений в действующий «Порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями для использования на дому». А до момента приведения в соответствие указанного документа учреждение будет руководствоваться «Методическими рекомендациями по вопросам организации передачи пациенту (его законному представителю), получающему паллиативную медицинскую помощь на дому, медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека».

«В части остатков лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым отсутствовало движение за период с 01.01.2023 по 30.06.2024, проведена дополнительная работа, усилен контроль за расходованием и проведен анализ текущих расходов при планировании на 2025 год, – сообщает КСП. – Остатки перераспределены по другим структурным подразделениям. Заявка на 2025 год скорректирована с учетом сложившихся товарно-материальных запасов. Товарные остатки сокращены. Также учреждением приняты меры по приведению бухгалтерского учета в соответствие с результатами инвентаризации».

ИА «Орелград»