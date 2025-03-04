Орловские предприятия отгрузили продукции на 289,7 миллиарда

При этом общий объем льготных займов превысил 1,4 миллиарда.

Об итогах 2024 года поговорили на заседании правительства региона 3 марта. Руководитель департамента промышленности Денис Леонов отметил, что в новых условиях переориентировались на новые рынки сбыта, нарастили инвестиционную деятельность на развитие потенциала. Чиновник обозначил приоритетные направления для Орловской области: машиностроение, электронная промышленность, металлургия, производство строительных материалов, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Индекс промышленного производства по итогам 2024 года составил 106,1%, по обрабатывающим отраслям – 105,3%. Промышленными предприятиями региона отгружено продукции в 2024 году на 289,7 млрд рублей, темп роста составил 121,2% в сравнении с 2023 годом.

Темп роста налоговых поступлений – 109%. Основная доля, почти 88%, приходится на предприятия обрабатывающих производств. В сфере в Орловской области работает 37,7 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах составила 61 тысячу рублей. Темп роста к предыдущему году – 122,7%.

Промышленные предприятия в 2024 году нарастили инвестиционную деятельность, сообщил Денис Леонов. Общий объем вложений составил порядка 8,9 миллиарда рублей. Рост – 60% к уровню предыдущего года.

«Данный существенный рост объемов обеспечен, в первую очередь, за счет реализации инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий, – пояснил Леонов. – Приоритетом в работе департамента является привлечение промышленных предприятий к мерам на право получения государственной поддержки. Для решения этой задачи организовано постоянное взаимодействие с Минпромторгом России и Федеральным фондом развития промышленности. По результатам работы 2024 года промышленные предприятия привлекли за счет федеральных средств господдержки порядка 770 миллионов рублей, что в 2,4 раза выше уровня 2023 года. Необходимо отметить, что большая часть указанных мер федеральной поддержки привлечена предприятиями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку и освоение производства новых видов продукции в рамках решения задач по обеспечению технологического суверенитета нашей страны».

Важным инструментом реализации региональной промышленной политики для департамента является Фонд развития промышленности Орловской области, обеспечивающий ресурсами на льготных условиях, уточнил Денис Леонов. Результатом доведенной департаментом стратегии на приоритетное финансирование совместных займов с Федеральным фондом развития промышленности (когда 1 рубль региональных средств дополняется 9 рублями федеральных) общий объем льготного финансирования промышленности вырос, по сравнению с предыдущим годом, в десять раз и достиг 1,438 млрд рублей.

ИА “Орелград”