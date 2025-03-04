В Орловской области ограничат число машин на митингах

Предельные «транспортные» нормы утвердило правительство региона

Правительство Орловской области утвердило методику расчета норм предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры в местах проведения публичных мероприятий. Как следует из преамбулы документа, принят он в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Орловской области «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования».

Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия устанавливаются департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Причем устанавливаются конкретно для каждого публичного мероприятия с учетом требований действующего законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

Расчет норм заполняемости объекта, имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько проезжих частей, осуществляется таким образом, чтобы не менее половины проезжих частей могли использоваться для движения транспорта, не используемого в публичном мероприятии, а при необходимости – и для движения граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия. Нормы рассчитываются исходя из количества человек на 1 квадратных метр.

При организации и проведении публичных мероприятий разрешено использовать транспорт, в том числе для движения в колоннах. Но предельное количество транспортных средств, которые могут двигаться в составе одной организованной колонны, также устанавливается департаментом конкретно для каждого публичного мероприятия с учетом категории транспортных средств.

При этом максимальное количество транспортных средств в составе одной организованной колонны не может быть больше: 50 единиц – для категории А; 30 единиц – для категории В; 25 единиц – для категории С; 20 единиц – для категории D; 15 единиц – для категории Е. При использовании в составе одной организованной колонны транспортных средств различных категорий их максимальное количество устанавливается с учетом разрешенной длины самой колонны.

ИА «Орелград»