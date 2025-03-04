На Орловщине ожидается усиление ветра

4.3.2025 | 11:00 ЖКХ, Новости

Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Фото: orel-region.ru

Энергетики готовятся ликвидировать последствия возможных ЧП. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «Россети – Центр» – «Орёлэнерго».

К оперативному реагированию на возможные последствия готовы 55 бригад. Они состоят из 208 специалистов, оснащённых 82 единицами спецтехники.

Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения. Их суммарная мощность составляет около 1,7 мегаватт.

Усиление ветра в Орловской области прогнозируется в период с 4 по 6 марта. Орловцев просят быть внимательными и осторожными. Если Вы самостоятельно обнаружили обрыв линии электропередачи — не приближайтесь к нему, а сообщите о поломке в энергокомпанию (или в МЧС).

ИА «Орелград»


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