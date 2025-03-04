Орловским кандидатам увеличат избирательные фонды

В региональное избирательное законодательство внесут поправки.

Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании Орловской облсовета народных депутатов, стал проект внесения изменений в Закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области» и статью 82 Закона Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». Об этом сообщила Избирательная комиссия Орловской области.

В частности, в новой редакции изложен пункт об избирательных фонда кандидатов. Поправки предполагают, что предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата будет составлять 2 000 000 рублей (раньше составлял 750 тысяч), избирательного объединения – 10 000 000 рублей. Предельный размер расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидата или списка кандидатов, может составлять 30 процентов предельного размера расходования средств избирательного фонда.

Рост предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата и избирательного объединения связан с увеличением стоимости работ, товаров и услуг, которые оплачиваются за счет таких средств. Аналогичные изменения вносятся в Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», то есть поправки также коснутся увеличения предельных размеров средств, перечисляемых в избирательный фонд кандидата, и предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата.

Кроме того, проектом закона предусмотрена корректировка сроков доведения до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, с учетом возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд. Учитывая, что выборы проводятся на муниципальном уровне, по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации из областного закона исключается обязанность региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий участвовать в информационном обеспечении выборов в органы местного самоуправления.

ИА «Орелград»