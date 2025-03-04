В Орле отчеканят 200 первых медалей Русанова

Областные власти ищут подрядчика.

Администрация Орловской области объявила конкурс по поиску подрядчика, который изготовит 200 первых комплектов медалей Русанова. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена заказа установлена в 206 тысяч 200 рублей. Комплект состоит не только из самой медали — в него входят удостоверение и футляр.

Приём заявок от желающих завершается 11 марта.

Напомним, медаль в честь знаменитого орловского полярника и революционера учреждена в январе этого года. Предполагается, что ей будут награждать за различные заслуги в сферах географии, геологии, этнографии, краеведения и смежных наук.

ИА «Орелград»