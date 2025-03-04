В Орле отчеканят 200 первых медалей Русанова

4.3.2025 | 11:30 Новости, Общество

Областные власти ищут подрядчика.

Фото: Портал Орловской области

Администрация Орловской области объявила конкурс по поиску подрядчика, который изготовит 200 первых комплектов медалей Русанова. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена заказа установлена в 206 тысяч 200 рублей. Комплект состоит не только из самой медали — в него входят удостоверение и футляр.

Приём заявок от желающих завершается 11 марта.

Напомним, медаль в честь знаменитого орловского полярника и революционера учреждена в январе этого года. Предполагается, что ей будут награждать за различные заслуги в сферах географии, геологии, этнографии, краеведения и смежных наук.

ИА «Орелград»


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