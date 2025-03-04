В Орле покажут, как Джоан Роулинг перевернула мир

Необычная выставка к 8 марта заработала в Орле.

В отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Женские имена в литературе», посвященная Международному женскому дню. На ней представлена литература на английском, французском, итальянском и русском языках. Можно познакомиться как с биографией известных писательниц, так и с их творчеством.

«На сегодняшний день известно немало выдающихся писательниц, которые запомнились поколениям и которые стали вдохновляющим примером в литературе. Джейн Остен, Шарлота Бронте, Жорж Санд, Агата Кристи, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Джоан Роулинг – голоса женской литературы. Эти великие женщины перевернули мир, пошатнув устоявшееся мнение о том, что писать серьезные книги могут только мужчины», – говорят в «Бунинке».

Еще одна выставка, посвященная 8 марта, заработала в зале периодики областной библиотеки. Она работает под названием «Мы славим женщин России». Как пояснили организаторы, она познакомит посетителей с историей праздника, к которому Россия приобщилась в 1913 году, тремя годами позже провозглашения его Международным женским днем в Копенгагене Социалистическим Интернационалом. Праздник имел политическую окраску и проходил под лозунгом равноправия женщины в обществе.

«Как отмечался праздник в разных странах в разные времена, что он представляет собой сегодня, каково состоянии современного женского движения, какова роль женщины в современном обществе, в бизнесе, науке, культуре – об этом можно узнать со страниц журналов, представленных на выставке: «Власть», «Родина», «Наука и религия», «Огонек», «Свой», «РФ сегодня» и др.», – уточнили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»