В Орловской области массово проверили мигрантов

Всего за один месяц полиция вскрыла свыше 200 нарушений миграционного законодательства.

В Орловской области в январе 2025 года сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД было проведено 29 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 204 административных правонарушения. Об этом сообщает региональное Управление МВД. Правонарушения оказались связаны с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также выявлялись нарушения в сфере осуществления иностранцами трудовой деятельности на территории нашей страны. Данные дела возбуждались по статьям 18.8-18.9, 18.10, 18.15, 18.20 и 19.27 КоАП РФ. Кроме того, всего за один, первый месяц текущего года в Орловской области выявили 34 административных правонарушения в сфере регистрационного и паспортного законодательства, здесь дела заводились по статьям 19.15, 19.16 и 19.18 КоАП РФ.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 12 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации регионального Управления МВД. – В рамках установленных полномочий утверждено четыре решения о депортации иностранных граждан, въезд в Российскую Федерацию закрыт 33 лицам данной категории».

В целях выявления иностранных граждан и людей без гражданства, которые работают в качестве «курьеров» и «доставщиков», но не имеют разрешительных документов для работы, на территории Орловской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Самокат». Его задачей было документирование и пресечение незаконной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по трудоустройству иностранцев. В ходе этой операции удалось выявить 11 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

ИА «Орелград»