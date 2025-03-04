Орелоблэнерго напоминает, что делать с внезапно обнаруженным кабелем

4.3.2025 | 16:33 ЖКХ, Новости

Остановить все работы.

ИА “Орелград”

АО «Орелоблэнерго» напоминает о правилах работы вблизи кабельных линий электропередач. Охранные зоны составляют 1 метр от крайних кабелей в обе стороны. Под тротуарами: 0,6 метра к зданиям и 1 метр к проезжей части. Запрещены земляные работы глубиной более 0,3 метра без согласования. При обнаружении неопознанного кабеля всю деятельность нужно остановить и в течение суток сообщить в сетевую организацию.

Все земляные работы в зоне кабельных линий требуют согласования с АО «Орелоблэнерго», подчеркивают в компании. По вопросам можно обратиться в Центр обслуживания потребителей: 8 800 250 19 61.

ИА “Орелград”


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