Орелоблэнерго напоминает, что делать с внезапно обнаруженным кабелем

Остановить все работы.

АО «Орелоблэнерго» напоминает о правилах работы вблизи кабельных линий электропередач. Охранные зоны составляют 1 метр от крайних кабелей в обе стороны. Под тротуарами: 0,6 метра к зданиям и 1 метр к проезжей части. Запрещены земляные работы глубиной более 0,3 метра без согласования. При обнаружении неопознанного кабеля всю деятельность нужно остановить и в течение суток сообщить в сетевую организацию.

Все земляные работы в зоне кабельных линий требуют согласования с АО «Орелоблэнерго», подчеркивают в компании. По вопросам можно обратиться в Центр обслуживания потребителей: 8 800 250 19 61.

ИА “Орелград”