Вступил в силу приговор организаторам незаконной миграции

4.3.2025 | 15:18 Криминал, Новости

Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Орловской области.

УФСБ России по Орловской области

Гражданин одной из соседних стран и две россиянки организовали пребывание в регионе иностранцев, нарушая установленный порядок. Злоумышленники помогали в заключении фиктивных браков, что в дальнейшем позволяло их «клиентам» в упрощенном порядке оформлять разрешения на временное проживание в России.

Организаторы схемы стали фигурантами дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Иностранному гражданину за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой, назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. Россиянки получили условные сроки – по два года. Приговор вступил в законную силу, уточнили в УФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования