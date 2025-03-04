Вступил в силу приговор организаторам незаконной миграции

Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Орловской области.

Гражданин одной из соседних стран и две россиянки организовали пребывание в регионе иностранцев, нарушая установленный порядок. Злоумышленники помогали в заключении фиктивных браков, что в дальнейшем позволяло их «клиентам» в упрощенном порядке оформлять разрешения на временное проживание в России.

Организаторы схемы стали фигурантами дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Иностранному гражданину за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой, назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. Россиянки получили условные сроки – по два года. Приговор вступил в законную силу, уточнили в УФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”