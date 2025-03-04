Орловцы наторговали на сотни миллиардов рублей

Торговый оборот в Орловской области вырос почти на 5 процентов.

В Орловской области в 2024 года торговля продемонстрировала уверенный рост своих показателей. Так, по данным Орелстата, оборот розничной торговли в 2024 году сложился в сумме 214,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8 процента превзошло показатель 2023 года. Только в декабре минувшего года в регионе было реализовано различных товаров на общую сумму 20,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8 процента превысило оборот декабря 2023 года.

«Оборот розничной торговли на 97,4 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,6 процента (в 2023 году – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно), – информирует Орелстат. – В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,9 процента, на непродовольственные товары – 52,1 процента (в 2023 году – 47,4 процента и 52,6 процента соответственно)».

По сравнению с 2023 годом продажа продуктов питания в регионе в сопоставимых ценах увеличилась на 4,7 процента, продажа непродовольственных товаров выросла на 4,9 процента. При этом у оптовиков дела в прошлом году шли не так хорошо, как в рознице. По оценкам статистиков, оборот оптовой торговли в 2024 году сложился в сумме 275,4 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 90,3 процента, в сопоставимых ценах, к уровню 2023 года. Представителями малого предпринимательства при этом было сформировано 27,8 процента оборота оптовой торговли.

Статистики также подсчитали, что в минувшем году, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на общую сумму 52,7 миллиарда рублей, или 102,5 процента, в сопоставимых ценах, к показателю 2023 года. Только в декабре 2024 года орловцы заплатили за различные виды услуг 4,808 миллиарда рублей, что на 1,3 процента больше, чем было в декабре 2023 года. Добавим, что в 2024 году оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 6,8 миллиарда рублей и вырос по отношению к 2023 году на 8,3 процента.

ИА «Орелград»