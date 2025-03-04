В Орле просубсидируют дачных перевозчиков

4.3.2025 | 14:33 Новости, Транспорт

Порядок предоставления субсидий утвердила мэрия.

Фото: vk.com/kuooop

Администрация города Орла утвердила «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в целях частичного возмещения затрат, понесенных при осуществлении перевозок пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2025 году». Власти ежегодно компенсируют часть расходов на перевозку льготников, работу на социально важных маршрутах, которые не считаются рентабельными.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Орла. Право на них имеют только те перевозчики, которые работают на садово-дачных маршрутах по муниципальным контрактам. Сами контракты заключаются администрацией по результатам конкурентных процедур. Субсидии тоже предоставляются по результатам отбора, но путем запроса предложений. Проводить его будет комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла.

Участники отбора должны соответствовать ряду требований. К примеру, он должен работать строго по расписанию, согласованному с чиновниками, иметь лицензию на перевозки, обязан предоставить свое согласие на публикацию данных о нем в интернете. Размер субсидии определяется индивидуально по каждому маршруту по формуле, утвержденной мэрией. Она учитывает величину бюджетного обеспечения одного машино-километра работы транспортного средства на дачном маршруте и фактический объем работы транспортной организации, выполненный ею в отчетном периоде.

Величина бюджетного обеспечения одного машино-километра также определяется по формуле и зависит от общего лимита бюджетных обязательств на субсидирование транспортных организаций, количества сезонных дачных маршрутов (сейчас в реестре значится три таких), планового ежедневного количества рейсов и протяженности пути. Субсидии будут выдавать в рамках соглашений, которые перевозчики заключат с мэрией в лице транспортного комитета. В случаях нарушений, выявленных в том числе по фактам проверок, город вправе потребовать возврата денег в бюджет.

ИА “Орелград”


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