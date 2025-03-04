Путин распорядился наградить медалью Евгения Черного

4.3.2025 | 14:22 Важное, Новости, Общество

Руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: https://fsvps.gov.ru/

Президент Владимир Путин 3 марта подписал указ №112 о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий в различных областях. Среди отмеченных граждан Евгений Черный. Награда – медаль «За труды по сельскому хозяйству». Ее получают за развитие агропромышленного комплекса, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, внедрение прогрессивных технологий и методов работы.

Евгений Черный возглавляет Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям с 2017 года. К исполнению обязанностей приступил в мае 2016.

ИА “Орелград”


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