Путин распорядился наградить медалью Евгения Черного

Руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Президент Владимир Путин 3 марта подписал указ №112 о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий в различных областях. Среди отмеченных граждан Евгений Черный. Награда – медаль «За труды по сельскому хозяйству». Ее получают за развитие агропромышленного комплекса, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, внедрение прогрессивных технологий и методов работы.

Евгений Черный возглавляет Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям с 2017 года. К исполнению обязанностей приступил в мае 2016.

ИА “Орелград”