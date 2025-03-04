В Орловской области выросло число подростковых преступлений

При этом количество малолетних преступников сократилось.



В чем-то удивительные цифры привел в своем отчетном докладе детский омбудсмен Константин Домогатский. Напомним, отчет был представлен в Орловском облсовете народных депутатов. Со ссылкой на информацию УМВД России по Орловской области правозащитник сообщил, что по итогам 2024 года в регионе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 30,3 процента – с 76 в 2023 году до 99 в 2024 году. А удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности составил 3,2 процента. Более того, рост подростковой преступности по итогам минувшего года отмечен в 11 районах, наибольший – во Мценском районе, где количество таких преступлений выросло с четырех в 2023 году до 16 в 2024-м.

В то же время на территории девяти районов Орловской области преступления, совершенные несовершеннолетними, в прошлом году вообще не регистрировались, а в пяти районах подростковая преступность сократилась. Кроме того, количество подростков, совершивших преступления, снизилось на 27 процентов – с 90 в 2023 году до 66 в 2024-м. Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила 2,8 процента. Для сравнения, годом ранее доля составляла 3 процента.

«Не допущено совершение несовершеннолетними убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, нанесения побоев, изнасилований, вымогательств, хулиганств и др., – следует из отчета детского омбудсмена. – Не зарегистрировано совершение подростками преступлений в состоянии наркотического и токсического опьянения».

В течение 2024 года на учете в территориальных органах внутренних дел состояло 292 несовершеннолетних правонарушителя: 51 – употребляющих алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию; 90 – совершивших иные правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность; 53 – совершивших антиобщественные действия; 59 – совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 7 – освобожденных от уголовной ответственности вследствие применения принудительных мер воспитательного воздействия или в связи с примирением сторон.

Также на учете состояло 26 несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, и шесть осужденных за совершение преступлений с применением мер наказания, не связанных с лишением свободы. Всего в 2024 году на учет было поставлено 263 несовершеннолетних. В органы внутренних дел за год было доставлено 83 подростка. За несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 320 наставников, в том числе 119 сотрудников органов внутренних дел, включая руководителей территориальных ОВД.

«Комплекс проводимых наставниками профилактических мероприятий оказывает соответствующее положительное влияние на подростков, вступивших в конфликт с законом. По результатам работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения снято 154 несовершеннолетних, – отмечает правозащитник. – Благодаря комплексу принимаемых мер, в 2024 году снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, на 34,9 процента (с 58 до 43). Указанными лицами совершено 35 общественно-опасных деяний (минус 48,6 процента)».

ИА “Орелград”