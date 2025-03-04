В Орле в Президентской академии пройдёт День открытых дверей

4.3.2025 | 13:30 Новости, Образование

Мероприятие состоится 15 марта.

Фото: vk.com/orelranepa

Организаторы приглашают познакомиться с вузом учащихся 8-11 классов школ, выпускников учреждений среднего профессионального образования, а также их родителей.

В День открытых дверей все желающие смогут

  • изучить образовательные программы академии,
  • пообщаться с руководством, представителями факультетов и приёмной комиссии,
  • узнать условия приёма,
  • принять участие в мастер-классах
  • и получить ответы на все возможные вопросы.

Мероприятие будет проходить на двух площадках. Точная информация о времени и местах встреч будет размещена на сайте вуза.

Ранее стало известно, что на базе РАНХиГС состоялась встреча, где обсуждался хлебобулочный символ Орловщины.

ИА «Орелград»


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