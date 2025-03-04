В Орле в Президентской академии пройдёт День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 марта.
Организаторы приглашают познакомиться с вузом учащихся 8-11 классов школ, выпускников учреждений среднего профессионального образования, а также их родителей.
В День открытых дверей все желающие смогут
- изучить образовательные программы академии,
- пообщаться с руководством, представителями факультетов и приёмной комиссии,
- узнать условия приёма,
- принять участие в мастер-классах
- и получить ответы на все возможные вопросы.
Мероприятие будет проходить на двух площадках. Точная информация о времени и местах встреч будет размещена на сайте вуза.
Ранее стало известно, что на базе РАНХиГС состоялась встреча, где обсуждался хлебобулочный символ Орловщины.
ИА «Орелград»