На отлов собак выделят 117 миллионов рублей

Все финансовые средства поступят из областного бюджета.

Правительство Орловской области утвердило паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация государственного полномочия органами местного самоуправления муниципальных образований по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Напомним, полномочия в данной сфере принадлежат органам местного самоуправления, но финансирует их областной бюджет.

Основная задача властей на местах – определить подрядчиков по отлову бродячих животных, а также наладить механизм приема заявок на отлов от населения и организаций и передачу их подрядчику. Указанный выше комплекс процессных мероприятий стал частью государственной программы развития ветеринарной службы Орловской области. Соответственно, за его исполнение отвечает областное управление ветеринарии. Общий объем финансирования вплоть по 2029 год включительно составит 117,945 миллиона рублей.

Все средства поступят из областного бюджета. Начиная с 2025 года, муниципалитеты сообща будут получать из региональной казны по 23,589 миллиона рублей в год. Основная задача заключается в предупреждении случаев нападения бродячих животных на человека. Кроме того, проект направлен на профилактику возникновения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, поскольку отловленных бродячих собак и кошек, согласно областному законодательству, следует передавать в приюты.

Там их в обязательном порядке должен осмотреть ветеринар. Обязательна процедура стерилизации. Возможно также вакцинирование животных от различных заболеваний, поскольку после передержки их выпускают обратно на волю.

Кстати, по оценкам правительства региона, жители Орловской области содержат более 65 тысяч собак и кошек. Ежегодно часть этих животных по разным причинам становятся безнадзорными и бродячими. Стоит отметить, что помимо собак и кошек в зоне обслуживания учреждений государственной ветеринарной службы Орловской области находится более 130 тысяч голов крупного рогатого скота, более 1,5 миллиона свиней, более 42 тысяч голов мелкого рогатого скота, 1,5 тысячи лошадей и 2,5 миллиона голов птицы.

ИА “Орелград”