Автоугонщик из Курска всё-таки получил в Орле большой срок

Мужчина настаивал на своей невиновности.

Как рассказали в Орловском областном суде, преступления произошли в сентябре и октябре 2023-го года в Заводском районе. Житель Курска действовал вместе с «компаньоном», чьё дело выделили в отдельное производство.

При помощи специального устройства подельники открывали автомобили, а затем перегоняли их в Железногорский район Курской области. В обоих случаях объектом угона стали «Киа». Каждому из владельцев причинили ущерб примерно на 2,5 миллиона.

Отмечается, что в ходе следствия и суда мужчина не признавал вину и настаивал на своей непричастности к данным преступлениям. Однако ему не удалось убедительно защитить свою позицию.

В итоге приговор оказался достаточно суровым — восемь с половиной лет колонии строгого режима. Сыграло свою роль то, что курянин находился на условном сроке (в том числе, за аналогичные преступления). Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Защита попыталась обжаловать приговор в областном суде. Однако там вынесли аналогичное решение.

ИА «Орелград»