Автоугонщик из Курска всё-таки получил в Орле большой срок

5.3.2025 | 12:20 Криминал, Новости

Мужчина настаивал на своей невиновности.

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в Орловском областном суде, преступления произошли в сентябре и октябре 2023-го года в Заводском районе. Житель Курска действовал вместе с «компаньоном», чьё дело выделили в отдельное производство.

При помощи специального устройства подельники открывали автомобили, а затем перегоняли их в Железногорский район Курской области. В обоих случаях объектом угона стали «Киа». Каждому из владельцев причинили ущерб примерно на 2,5 миллиона.

Отмечается, что в ходе следствия и суда мужчина не признавал вину и настаивал на своей непричастности к данным преступлениям. Однако ему не удалось убедительно защитить свою позицию.

В итоге приговор оказался достаточно суровым — восемь с половиной лет колонии строгого режима. Сыграло свою роль то, что курянин находился на условном сроке (в том числе, за аналогичные преступления). Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Защита попыталась обжаловать приговор в областном суде. Однако там вынесли аналогичное решение.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования