В Орле приставы взыскали с УК треть миллиона

5.3.2025 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Эти деньги полагались собственнице затопленной квартиры.

Фото: УФССП России по Орловской области

Добиться исполнения судебного решения помогли сотрудники отделения ФССП по Советскому району Орла.

Согласно решению суда, управляющая компания должна была выплатить женщине 330 тысяч рублей. В эту сумму вошла не только компенсация материального и морального вреда, но и расходы на судебную экспертизу.

Однако компания не исполнила решение в установленный срок. В связи с этим к делу подключились приставы.

На счета УК наложили арест. Также начал действовать запрет на регистрацию её транспортных средств. Кроме того, было решено дополнительно взыскать с компании около 20 тысяч рублей — как исполнительский сбор.

Руководителя УК предупредили о персональной административной и уголовной ответственности. В итоге хозяйка затопленной квартиры получила положенную сумму в полном объёме.

ИА «Орелград»


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