В Орле приставы взыскали с УК треть миллиона

Эти деньги полагались собственнице затопленной квартиры.

Добиться исполнения судебного решения помогли сотрудники отделения ФССП по Советскому району Орла.

Согласно решению суда, управляющая компания должна была выплатить женщине 330 тысяч рублей. В эту сумму вошла не только компенсация материального и морального вреда, но и расходы на судебную экспертизу.

Однако компания не исполнила решение в установленный срок. В связи с этим к делу подключились приставы.

На счета УК наложили арест. Также начал действовать запрет на регистрацию её транспортных средств. Кроме того, было решено дополнительно взыскать с компании около 20 тысяч рублей — как исполнительский сбор.

Руководителя УК предупредили о персональной административной и уголовной ответственности. В итоге хозяйка затопленной квартиры получила положенную сумму в полном объёме.

ИА «Орелград»