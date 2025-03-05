В Орле началась регистрация кандидатов в кандидаты от «Единой России»

Победители смогут представлять партию на выборах в горсовет Орла.

Напомним, они пройдут в этом году 14 сентября, в Единый день голосования.

Зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно в штабе оргкомитета. Он находится в Орле на 1-й Посадской, 14 (в здании территориального управления по Заводскому району), в кабинете 43. Сделать это можно с сегодняшнего дня по 24 апреля.

С 14 апреля по 23 мая состоится регистрация избирателей. Для верификации будут использоваться аккаунты на «Госуслугах». Сама процедура голосования пройдёт с 19 по 25 мая, тоже в электронной форме.

«Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В свою очередь, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский отметил, что эта процедура уже доказала свою эффективность: «Это очень хороший подход к формированию списка кандидатов от партии, который позволяет избирателям самим определить, кто представит их интересы на выборах в законодательные и представительные органы власти. Кроме того, это возможность для кандидатов приступить к работе с избирателями, с их запросами и наказами ещё до старта выборной кампании».

Предварительное голосование является обязательным для кандидатов от «Единой России» на выборах всех уровней, что закреплено в Уставе партии.

Результаты орловского голосования будут опубликованы не позднее 28 мая. На официальном сайте процедуры PG.ER.RU можно будет ознакомиться с кандидатами (по мере их регистрации), а также с их программами.

ИА «Орелград»