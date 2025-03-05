Курянин хранил на Орловщине около 700 граммов наркотиков

Орловская полиция задержала подозреваемого.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

На след преступления вышли сотрудники орловского Управления по контролю за оборотом наркотиков. Они выяснили, что к соответствующим преступлениям может быть причастен житель Курской области — молодой парень 2003-го года рождения.

Хотя он проживал в соседнем регионе, но хранить вещества предпочитал в нашем. Три тайника обнаружили на территории Орловского муниципального округа, ещё один — в Кромском районе, в селе Шахово.

Экспертиза показала, что это гашиш (общей массой около 290 граммов) и мефедрон (общей массой около 405 граммов). В результате было возбуждено четыре уголовных дела по антинаркотической 228-й статье УК.

Курянина задержали. Сейчас он находится под стражей.

ИА «Орелград»