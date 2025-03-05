В Орловском онкодиспансере уменьшится время операций

В медучреждении заработала передовая энергетическая система от Olympus Thunderbeat.

Её поставили в медицинское учреждение в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Покупка обошлась бюджету в 2,7 миллиона рублей.

Система позволяет использовать два вида энергии — ультразвуковую и биполярную. Первая подходит для быстрого рассечения тканей. Вторая – для оперативного и надёжного гемостаза (комплекса действий по остановке кровопотери), а также для заваривания кровеносных сосудов диаметром до 7 миллиметров.

«Такая гибридная технология делает систему универсальной. Врачи могут её использовать как при малоинвазивных (лапароскопических), так и при открытых хирургических вмешательствах», – отметили в диспансере.

Главным следствием внедрения системы должно стать сокращение времени операций. Раньше для той же работы требовалось два аппарата с разными видами энергии. Теперь врачи смогут оперировать стремительнее и эффективнее.

ИА «Орелград»