В Орловском онкодиспансере уменьшится время операций

5.3.2025 | 11:00 Медицина, Новости

В медучреждении заработала передовая энергетическая система от Olympus Thunderbeat.

Фото: vk.com/ood57

Её поставили в медицинское учреждение в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Покупка обошлась бюджету в 2,7 миллиона рублей.

Система позволяет использовать два вида энергии — ультразвуковую и биполярную. Первая подходит для быстрого рассечения тканей. Вторая – для оперативного и надёжного гемостаза (комплекса действий по остановке кровопотери), а также для заваривания кровеносных сосудов диаметром до 7 миллиметров.

«Такая гибридная технология делает систему универсальной. Врачи могут её использовать как при малоинвазивных (лапароскопических), так и при открытых хирургических вмешательствах», – отметили в диспансере.

Главным следствием внедрения системы должно стать сокращение времени операций. Раньше для той же работы требовалось два аппарата с разными видами энергии. Теперь врачи смогут оперировать стремительнее и эффективнее.

Фото: vk.com/ood57

ИА «Орелград»


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