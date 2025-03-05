В столкновении «Самары» и «Гранты» погиб один человек

Авария произошла в Новосильском районе Орловской области.

Как рассказали в региональной ГАИ, всё случилось накануне в 10 часов 10 минут на трассе «Болхов — Мценск — Новосиль» (в районе 90-го километра).

59-летний мужчина ехал на «Ладе Самаре» со стороны Новосиля в сторону Болхова. В какой-то момент он не выдержал боковой интервал. Автомобиль столкнулся с другой «Ладой», «Грантой», которая двигалась во встречном направлении. Ей управлял 39-летний водитель.

В результате тяжёлого ДТП водитель «Самары» скончался — в момент, когда «Скорая» уже везла его в реанимацию. Также врачам пришлось экстренно госпитализировать мужчину, управлявшего «Грантой».

Пострадала и 85-летняя женщина, пассажирка «Самары». Её тоже доставили на «Скорой» в Орловскую областную клиническую больницу. Однако она сама отказалась от госпитализации.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, два из них — с погибшими либо с пострадавшими.

ИА «Орелград»