Обвинение запросило для Коршунова семь лет

5.3.2025 | 7:26 Важное, Криминал, Новости

Руководителя орловского УМВД обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. 

Фото: vk.com/public99100082

В Орле идет суд над руководителем областной ГИБДД Александром Коршуновым и бывшим заместителем начальника кафедры института МВД им. Лукьянова Олегом Губенковым. Первого обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Экс-сотрудника вуза – в мошенничестве.

Прокуратура Орловской области сообщила 4 марта, что государственные обвинители выступили в судебных прениях. Они просят признать подсудимых виновными. Для Коршунова обвинение требует 7 лет колонии, штраф более 3,2 млн рублей и лишения звания полковника полиции. Губенкову предлагают назначить 3,5 года колонии, штраф более 300 тысяч рублей и также лишить звания полковника полиции.

Напомним, Александр Коршунов был отстранен от работы. О возбуждении первого уголовного дела стало известно в 2021 году.

ИА “Орелград”


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