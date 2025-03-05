В Орловской области растет число пользователей упрощенки

Все больше орловских компаний переходят на УСН.

В Орловской области по состоянию на 1 февраля 2025 года количество лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), составило порядка 19,6 тысячи. Их общее количество по сравнению с аналогичной датой 2024 года приросло на 298 налогоплательщиков. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подсчитали, что УСН в регионе применяют уже более 14 тысяч индивидуальных предпринимателей, или 74 процента от общего количества ИП, состоящих на учете.

Кроме того, на упрощенную систему налогообложения перешло свыше 5,5 тысячи организаций, или 51 процент от общего количества состоящих на учете юридических лиц. Тенденция к росту популярности системы УСН может продолжиться и в будущем, но имеются определенные нюансы. Управление ФНС России по региону напоминает, например, что с начала этого года вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты налогов по такой системе.

«Так, установлены новые лимиты для налогоплательщиков, применяющих УСН: базовый порог доходов для перехода на УСН увеличен с 112,5 до 337,5 миллиона рублей, – перечисляют в областной налоговой службе. – Организация и индивидуальный предприниматель вправе перейти на УСН, если их доходы не превысили 337,5 миллиона рублей за 9 месяцев года подачи уведомления о переходе. Стоит отметить, что этот показатель ежегодно индексируется».

Еще одним новшеством стало то, что с 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН, признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Но если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 миллионов рублей, то платить в бюджет НДС ему не надо. Причем, как подчеркивают налоговики, освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Не требуется представлять в налоговый орган уведомления об освобождении от уплаты НДС или декларацию по НДС, не надо вести книги продаж и книги покупок.

«В соответствии с новым порядком с 2025 года право на применение УСН сохраняется, если у организации или ИП одновременно выполняются следующие условия: средняя численность сотрудников для применения УСН не превышает 130 человек; максимальный доход для применения УСН 450 миллионов рублей; порог по остаточной стоимости основных средств – 200 миллионов рублей, – информирует УФНС. – Обращаем внимание, что величина стоимостных порогов пересчитывается каждый год с учетом коэффициента-дефлятора».

ИА “Орелград”