Губернатор посетил особую экономическую зону «Орел»

Объекты «Гранд Фрайз», «РК Премикс» и «Мценский элеватор».

С 2023 года на территории ОЭЗ идет строительство завода по переработке картофеля «Гранд Фрайз» для сети «Вкусно – и точка». Запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Андрей Клычков осмотрел завод, “обретающий вполне реальные очертания”, вместе с президентом «Мираторга» Виктором Линником. Реализация проекта предполагает создание 400 рабочих мест и 2,24 млрд рублей налогов ежегодно. Продукция будет поставляться не только в «Вкусно – и точка», но и другим заведениям быстрого питания.

Также посещены предприятия «Мценский элеватор» и «Мценский элеватор». Область продолжает поддерживать промышленную сферу, предоставляя преференции для производства и привлечения новых инвесторов, подчеркнул Андрей Клычков в соцсетях.

ИА “Орелград”