Орловцы стали реже травиться алкоголем

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Согласно данным ведомства, с 2022-го по 2024-й годы в нашем регионе острые отравления спиртосодержащей продукцией сократились на 32%. Число случаев с летальным исходом уменьшилось в 2,5 раза.

Роспотребнадзор опирается на данные экстренных извещений, полученные из лечебных учреждений.

В ведомстве отметили, что именно алкогольные отравления доминируют среди бытовых — как в России в целом, так и в Орловской области в частности. Как правило, причиной таких случаев является чрезмерное употребление соответствующих напитков.

Кроме того, иногда отравление происходит, когда потребитель параллельно употребляет алкогольные и энергетические напитки. Обычно такие инциденты происходят с несовершеннолетними или молодыми людьми.

ИА «Орелград»