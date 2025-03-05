Орловцу удалили гигантские кисты на почках

5.3.2025 | 15:30 Медицина, Новости

Их общий объём составил 4 литра.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Новость сообщили в Орловской областной клинической больнице. Здесь же проводили операцию.

Известно, что пациенту 49 лет. Кисты появились на левой почке. В итоге этот орган (вместе с кистами) занял всю левую часть брюшной полости мужчины. Однако теперь он сможет вернуться к нормальной жизни.

Операцию делали путём лапароскопии. Хирургические действия осуществлялись через три небольших прокола, с минимальной травматичностью для пациента. Сейчас он уже выписан на амбулатоное лечение.

«Малоинвазивные операции в ООКБ и, в том числе, в урологическом отделении находятся в приоритете. В связи с этим уделяется большое внимание приобретению и использованию современного оборудования и технологий», – отметили в медучреждении.

Ранее стало известно, что новая техника помогла хирургам Орловского онкодиспансера сократить время операций.

Фото: vk.com/public217226300

ИА «Орелград»


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