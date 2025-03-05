В Орловской области трудоустроили «Земского доктора»

В Колпнянской ЦРБ появился новый специалист — акушер-гинеколог и врач УЗИ.
Этой работой будет заниматься Елена Якушина. Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.
В 2014-м году Якушина окончила медицинский факультет Орловского государственного университета имени Тургенева. Затем около 10 лет проработала в Покровском районе.
Теперь она стала частью коллектива Колпнянской ЦРБ. Орловчанка ведёт приём в женской консультации, а также проводит ультразвуковую диагностику пациентам терапевтического и гинекологического профилей.
Напомним, в минувшем году в Орловской области трудоустроили 34 участника программы «Земский доктор» и 13 участников программы «Земский фельдшер». Лидерами по привлечению кадров стали Плещеевская и Мценская ЦРБ.
ИА «Орелград»