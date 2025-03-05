Орловские банкроты уплатили в бюджет 6,8 миллиона рублей

Налоговики озвучили сумму поступлений за первый месяц текущего года.

В Орловской области в январе 2025 года поступления от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 6,8 миллиона рублей. Такие статистические данные предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По состоянию на 1 февраля 2025 года поступления по согласительным процедурам составили 3,5 миллиона рублей – орловские налоговики ведут активную работу с должниками по добровольному погашению задолженности после подачи заявления о признании их банкротами.

«Согласительные процедуры направлены на недопущение введения процедур банкротства в отношении добросовестных юридических лиц, – пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. – В этом случае сохраняется трудовой коллектив организации, а также продолжается производственно-хозяйственная деятельность, позволяющая получать прибыль и принимать меры к погашению задолженности перед кредиторами и уполномоченным органом. В то время как при открытии конкурсного производства работа предприятия невозможна».

Абсолютным приоритетом налоговых органов при реализации полномочий по инициированию процедур банкротства является погашение задолженности перед бюджетом в ходе согласительных процедур. И это может быть не только добровольное погашение задолженности после подачи заявления в суд о несостоятельности, но и заключение мирового соглашения в рамках дела о банкротстве.

Банкротство вообще считается исключительной мерой, которая способна привести к негативным последствиям для должника. Однако налогоплательщики, попавшие в тяжелую экономическую ситуацию, могут воспользоваться разделом «Площадка реструктуризации долга», расположенном на сайте ФНС России. Согласительные процедуры направлены, прежде всего, на сохранение целостности компании и рабочих мест. Также эти процедуры гарантируют продолжение ее деятельности и исполнение контрактных обязательств.

Что касается простых граждан, то УФНС России по Орловской области напоминает, что заявить о своем банкротстве может гражданин с совокупной суммой задолженности более 500 тысяч рублей при неисполнении требований об уплате в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. «Процесс банкротства начинается с подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»