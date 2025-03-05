В Орле неудачный приют приютила «Спецавтобаза»

5.3.2025 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Однако, судя по всему, заработает он не скоро.

Фото: Администрация Орла

Это удалось выяснить из комментариев, оставленных в группе «Орёлграда» «Вконтакте» с официального аккаунта Администрации Орла.

Напомним, что объект, который должен был хотя бы частично решить проблему безнадзорных животных, возводили на Новосильском шоссе. Изначально временем сдачи приюта был октябрь 2022-го года.

Однако в итоге из-за существенных недоделок он не заработал до сих пор. Также сообщалось, что по той же причине Администрация Орла отказалась принимать его в муниципальную собственность. В свою очередь, областные власти тоже решили, что не должны отвечать за дальнейшую судьбу объекта.

В итоге на данный момент здание всё же принято в муниципальную собственность, хотя и с недостатками. Приют находится в оперативном управлении «Спецавтобазы по санитарной очистке города Орла».

Однако он начнёт функционировать только после устранения всех недостатков. «В настоящее время администрацией города Орла рассматривается вопрос об определении объёма и источника финансирования работ», – пояснили в мэрии.

vk.com/orelgrad1

ИА «Орелград»


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