В Орле объяснили, как получить 100 тысяч за контрактника

Порядок предоставления мер поддержки утвердило региональное правительство.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления в 2025 году дополнительной меры социальной поддержки гражданам, оказавшим содействие в заключении гражданином контракта о прохождении военной службы». Напомним, что саму меру поддержку ввел губернатор своим указом № 84, изданным 21 февраля 2025 года. В соответствии с ним, в 2025 году гражданам, которые помогли другому гражданину заключить военный контракт, положена денежная выплата в размере 100 000 рублей.

Такую сумму будут платить за содействие в заключении каждого нового контракта, подписанного не только гражданином Российской Федерации, но и иностранными гражданами, и людьми без гражданства. Важно, чтобы контракт был заключен с Министерством обороны Российской Федерации в лице начальника пункта отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области либо военного комиссара Орловской области. А самому помощнику, претендующему на награду, должно быть не менее 18 лет.

«Денежная выплата предоставляется при условии учета лица, заключившего контракт о прохождении военной службы, Министерством обороны Российской Федерации за Орловской областью как субъектом Российской Федерации, – отмечают специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели аналитический обзор новелл. – Для получения денежной выплаты гражданин, оказавший содействие в заключении контракта, обращается в отдел КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» через администрацию муниципальных районов, муниципального и городских округов Орловской области совместно с гражданином, который планирует заключить контракт».

Однако действие нового порядка не распространяется на граждан, оказавших содействие в заключении контракта о прохождении военной службы сотрудникам следующих ведомств: УФСИН и подведомственных ему организаций, УМВД, Главного управления МЧС, Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области, военкоматов, пункта отбора на военную службу по контракту и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области.

ИА «Орелград»