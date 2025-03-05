В Ливнах школа №5 открылась после ремонта

5.3.2025 | 13:50 Новости, Образование

Об этом сообщил мэр города Сергей Трубицин.

Фото: vk.com/sergey_trubitsin

«Здание преобразилось, начиная от нового фасада и кровли до уютных коридоров, классов и спортивного зала», – отметил ливенский градоначальник.

Капитальный ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Модернизация школьных систем образования». Общая стоимость контракта составила около 30 миллионов рублей.

Работами занималось ООО «Долина». Обновление стартовало в июле 2024-го года и завершилось досрочно.

В торжественном открытии приняли участие представители областной администрации, депутаты областного и городского советов.

Также мэр Ливен расскахал, что в текущем году классы обновлённой школы будут доукомплектованы новым оборудованием на сумму около 9,7 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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