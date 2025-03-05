В Ливнах школа №5 открылась после ремонта

Об этом сообщил мэр города Сергей Трубицин.
«Здание преобразилось, начиная от нового фасада и кровли до уютных коридоров, классов и спортивного зала», – отметил ливенский градоначальник.
Капитальный ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Модернизация школьных систем образования». Общая стоимость контракта составила около 30 миллионов рублей.
Работами занималось ООО «Долина». Обновление стартовало в июле 2024-го года и завершилось досрочно.
В торжественном открытии приняли участие представители областной администрации, депутаты областного и городского советов.
Также мэр Ливен расскахал, что в текущем году классы обновлённой школы будут доукомплектованы новым оборудованием на сумму около 9,7 миллионов рублей.
ИА «Орелград»