В Ливнах школа №5 открылась после ремонта

Об этом сообщил мэр города Сергей Трубицин.

«Здание преобразилось, начиная от нового фасада и кровли до уютных коридоров, классов и спортивного зала», – отметил ливенский градоначальник.

Капитальный ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Модернизация школьных систем образования». Общая стоимость контракта составила около 30 миллионов рублей.

Работами занималось ООО «Долина». Обновление стартовало в июле 2024-го года и завершилось досрочно.

В торжественном открытии приняли участие представители областной администрации, депутаты областного и городского советов.

Также мэр Ливен расскахал, что в текущем году классы обновлённой школы будут доукомплектованы новым оборудованием на сумму около 9,7 миллионов рублей.

ИА «Орелград»