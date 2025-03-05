В Орле на строительстве аэропорта могли похитить 54 миллиона

Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, что генеральным подрядчиком данного проекта является НАО «Ирмаст-Холдинг». По версии следствия, в период с ноября 2022-го по март 2025-го средства, полученные в качестве аванса, были переведены на счета гендиректора компании, а также лиц, связанных с организацией.

В итоге из бюджета похитили около 54 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Расследованием занимается Управление МВД по Орловской области.

Преступление выявлено на основании материалов проверок, проведённых Управлением ФСБ России по Орловской области и Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД. Дело возбуждено при координирующей роли прокуратуры.

Напомним, что ранее СКР возбудил дело в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам той же компании. При этом первая очередь реконструкции аэропорта до сих пор не сдана.

ИА «Орелград»