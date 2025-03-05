В Орле в музее ИЗО откроют женскую выставку

5.3.2025 | 13:00 Культура, Новости

Вниманию орловцев предлагаются тематические картины русских художников 20-го века.

Фото: ИА «Орелград»

Экспозицию составили около 100 произведений, созданных дореволюционными, советскими и российскими художниками в 20-м веке. Их героини — представительницы прекрасного пола разных возрастов.

Самый ранний портрет, представленный на выставке, создан художником Робертом Фальком, который являлся одним из основателей творческого сообщества «Бубновый валет». Также на выставке можно будет увидеть работы представителей «Союза русских художников» (Корина, Архипова, Луппова, Сотникова, Малютова), объединения «13» (Древина и Софроновой) и многих других авторов.

Также будет представлено около 10 образцов декоративного искусства — в том числе, от орловских мастеров Жанны Травинской и Валентины Олейниковой.

Выставка откроется завтра и завершится 28 марта. Музей доступен для посещения с 10 до 17 часов (кроме понедельника).

Возрастное ограничение: 0+

Фото: orelmusizo.ru

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования