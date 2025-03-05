В Орле в музее ИЗО откроют женскую выставку

Вниманию орловцев предлагаются тематические картины русских художников 20-го века.

Экспозицию составили около 100 произведений, созданных дореволюционными, советскими и российскими художниками в 20-м веке. Их героини — представительницы прекрасного пола разных возрастов.

Самый ранний портрет, представленный на выставке, создан художником Робертом Фальком, который являлся одним из основателей творческого сообщества «Бубновый валет». Также на выставке можно будет увидеть работы представителей «Союза русских художников» (Корина, Архипова, Луппова, Сотникова, Малютова), объединения «13» (Древина и Софроновой) и многих других авторов.

Также будет представлено около 10 образцов декоративного искусства — в том числе, от орловских мастеров Жанны Травинской и Валентины Олейниковой.

Выставка откроется завтра и завершится 28 марта. Музей доступен для посещения с 10 до 17 часов (кроме понедельника).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»