В Орле планы на ремонт дворов дополнили девятью адресами

В трех районах города.

В Орле в 2025 году благоустроят 33 дворовых территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает администрация города. Изначально в план входило 24, но позже добавили еще 9 из резервного списка.

ул. Гуртьева, д. 6.

ул. 60 лет Октября, д. 9

ул. Комсомольская, д 388

ул. Васильевская, д. 155, 157

ул. Раздольная, д. 66, 64, 62.

Московское шоссе, д. 151

Во дворах отремонтируют проезды и пешеходные дорожки, обустроят парковки, установят новое освещение, лавочки и урны. За последние пять лет в городе уже обновили 235 дворовых территорий, уточнили в администрации Орла.

Отметим, четыре конкурса по поиску подрядчиков на 108 млн рублей уже объявлены. Заявки от желающих проводить работы ожидают до 14 марта.

ИА “Орелград”