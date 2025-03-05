В Орле планы на ремонт дворов дополнили девятью адресами

5.3.2025 | 8:09 ЖКХ, Новости

В трех районах города.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В Орле в 2025 году благоустроят 33 дворовых территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает администрация города. Изначально в план входило 24, но позже добавили еще 9 из резервного списка.

  • ул. Гуртьева, д. 6.
  • ул. 60 лет Октября, д. 9
  • ул. Комсомольская, д 388
  • ул. Васильевская, д. 155, 157
  • ул. Раздольная, д. 66, 64, 62.
  • Московское шоссе, д. 151

Во дворах отремонтируют проезды и пешеходные дорожки, обустроят парковки, установят новое освещение, лавочки и урны. За последние пять лет в городе уже обновили 235 дворовых территорий, уточнили в администрации Орла.

Отметим, четыре конкурса по поиску подрядчиков на 108 млн рублей уже объявлены. Заявки от желающих проводить работы ожидают до 14 марта.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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