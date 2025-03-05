Орловских чиновников призвали усилить земельный контроль

Властям на местах также рекомендовано уделить внимание сухостою сорных растений.

Управление Россельхознадзора провело совещание с органами местного самоуправления Орловской области по вопросам государственного земельного контроля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам совещания чиновникам на местах было рекомендовано усилить работу по муниципальному земельного контролю, особенно в преддверии наступления пожароопасного периода 2025 года, уделить внимание наличию сухостоя сорных растений, проверить, насколько земли сельхозназначения соответствуют установленным индикаторам риска нарушения обязательных требований. Были подведены и итоги земельного надзора.

«Так, в 2024 году муниципальными образованиями проведено 32 мероприятия без взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, проконтролировано 997 га земель сельскохозяйственного назначения, выявлено нарушений на площади 525 га, направлено 11 предостережений, – перечислили в ТУ Россельхознадзора. – Отмечена положительная динамика проведения профилактических мероприятий. Так, в 2024 году муниципалитетами проведено 467 информирований, консультирований и профвизитов. Для сравнения годом ранее их было всего 262».

Ранее сообщалось, что в 2024 году сотрудниками самого Управления Россельхознадзора в Орловской было проконтролировано свыше 45,7 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения, проведено 697 контрольно-надзорных мероприятий. В рамках государственного земельного надзора Управлением проведено 23 внеплановых проверки, согласованных с органами прокуратуры Орловской и Курской областей. По факту выявленных нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,126 миллиона рублей. Также были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Всего по результатам проведенных в прошлом году мероприятий в Орловской области выявлено нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 10,1 тысячи га. Кроме того, в регионе выявили 17 несанкционированных свалок на площади 21,6 га и 8 несанкционированных карьеров на площади 9,46 га. Стоит добавить, что в минувшем году в Орловской области в сельскохозяйственный оборот введено свыше 8,7 тысячи га неиспользуемых земель.

ИА “Орелград”